В Оренбурге тушат склад с пиломатериалами

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В четверг, 8 апреля, в Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Оренбурге тушат склад с пиломатериалами
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Утром 8 апреля поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу город Оренбург, проезд Автоматики. По прибытии на место установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 47 человек и 18 единиц техники. Площадь возгорания уточняется.

В настоящее время пожар локализован.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, установлены возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге.

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