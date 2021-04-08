В Оренбурге тушат склад с пиломатериалами

В четверг, 8 апреля, в Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«Утром 8 апреля поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу город Оренбург, проезд Автоматики. По прибытии на место установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 47 человек и 18 единиц техники. Площадь возгорания уточняется.

В настоящее время пожар локализован.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, установлены возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге.