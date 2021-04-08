В Москве благоустроят территории возле трёх станций МЦД
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24».
По словам Бирюкова, работы завершатся летом. В рамках проектов будет улучшена пешеходная и транспортная доступность станций, в частности сделают новые тротуары и заменят асфальт.
«Предусмотрено озеленение — будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны, по дороге к станциям установят лавочки и урны», — сказал Бирюков.
Кроме того, установят дополнительное освещение.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.