В Москве благоустроят территории возле трёх станций МЦД

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в столице благоустроят территории возле трёх станций Московских центральных диаметров (МЦД) — Печатники, Курьяново и Щукинская.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

По словам Бирюкова, работы завершатся летом. В рамках проектов будет улучшена пешеходная и транспортная доступность станций, в частности сделают новые тротуары и заменят асфальт.

«Предусмотрено озеленение — будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны, по дороге к станциям установят лавочки и урны», — сказал Бирюков.

Кроме того, установят дополнительное освещение.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.