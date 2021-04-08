В России за сутки потушили 17 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 17 природных пожаров на площади 1027 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 7 апреля 2021 года, в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 1027 га.», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что к полуночи 8 апреля на территории России действовало четыре лесных пожара на площади 73 га, которые активно тушили.

Ранее «Реальное время» сообщило, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин установил с 15 апреля начало пожароопасного сезона на территории республики.