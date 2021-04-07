Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил ситуацию на российском авторынке.

«Россияне тратили сбережения в основном на автомобили: как на новые, так и с пробегом. Поэтому в 2020 году автопром менее всех пострадал от пандемии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, уже в апреле продаже вырастут, а вместе с ними поднимутся и цены.

Как пояснил Моржаретто, в I квартале 2021 года наблюдалась нехватка конкретных моделей в бюджетном и премиальном сегментах, что связано с колебанием курса валют.

«Карантин в Европе тоже сказывается, так как многие поставщики то открываются, то вынуждены закрываться — это дестабилизирует», — добавил эксперт.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.