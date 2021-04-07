Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

Короткая ссылка
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил ситуацию на российском авторынке.
Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Россияне тратили сбережения в основном на автомобили: как на новые, так и с пробегом. Поэтому в 2020 году автопром менее всех пострадал от пандемии», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, уже в апреле продаже вырастут, а вместе с ними поднимутся и цены.

Как пояснил Моржаретто, в I квартале 2021 года наблюдалась нехватка конкретных моделей в бюджетном и премиальном сегментах, что связано с колебанием курса валют.

«Карантин в Европе тоже сказывается, так как многие поставщики то открываются, то вынуждены закрываться — это дестабилизирует», — добавил эксперт.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить