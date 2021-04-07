Подразделение ЮВО получило на вооружение РСЗО «Торнадо-Г»
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Высокоточные комплексы РСЗО уже находятся на территории одной из частей в Ростовской области.
Особенность модифицированных «Торнадо-Г» — способность вести огонь по различным целям на расстоянии до 100 км. Комплексы обладают значительной разрушительной мощью и высокой точностью прицеливания.
Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.