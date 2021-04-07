Подразделение ЮВО получило на вооружение РСЗО «Торнадо-Г»

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Артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад Южного военного округа получило на вооружение реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».
Подразделение ЮВО получило на вооружение РСЗО «Торнадо-Г»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Высокоточные комплексы РСЗО уже находятся на территории одной из частей в Ростовской области.

Особенность модифицированных «Торнадо-Г» — способность вести огонь по различным целям на расстоянии до 100 км. Комплексы обладают значительной разрушительной мощью и высокой точностью прицеливания.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.

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