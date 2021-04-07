Эксперт предложил обязать пожилых водителей проходить медобследование раз в три года

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предложил обязать пожилых водителей проходить медобследование раз в три года.

Об этом сообщает Nation News.

На онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Солдунов выразил мнение, что нет необходимости устанавливать верхнюю возрастную границу, но прохождение дополнительных осмотров важно.

«Есть пожилые люди, которые очень хорошо водят. А что касается справок и прохождения дополнительных обследований здоровья — да, здесь я согласен, какой-то допконтроль должен быть. Принуждать человека каждый год получать справку о том, что он может управлять транспортным средством, некорректно, но раз в три года можно», — пояснил эксперт.

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