В Подмосковье пройдёт 33 ярмарки «Постный день»

В Московской области пройдут ярмарки «Постный день».

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Всего в Подмосковье будет проведено 33 ярмарки, приуроченных к посту. На сегодняшний день их проведено более половины. Ярмарки устраиваются традиционно на городских площадях», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Ярмарки откроются на территории 17 городских округов. Там будут представлены фермерские продукты, сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономия, а также товары народных промыслов, сувениры и подарки ручной работы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о прошедших ярмарках, приуроченных к 8 Марта.