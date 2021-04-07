Пилот прокомментировал приземление самолёта в Сочи со второго раза

Пилот первого класса, командир экипажа А-320 Андрей Литвинов прокомментировал приземление самолёта в Сочи после ухода на второй круг из-за ветра.

В беседе с Life.ru он заявил, что уход воздушного судна на второй круг называется нестабилизированным заходом на посадку, который может произойти в том числе из-за погодных условий.

«По всем нашим документам и инструкциям, заход на второй круг из-за порывистого ветра расценивается как грамотное решение капитана воздушного судна. Сажать или не сажать самолёт, решает только командир, и никто ему это не может запретить», — сказал Литвинов.

По его словам, такому обучают на тренажёрах.

В свою очередь, заслуженный пилот России Виктор Саженин в беседе с телеканалом «360» отметил, что ветер 18 м/с не является препятствием, чтобы выполнить безопасную посадку.

«Сам манёвр ухода на второй круг должен быть начат с достаточно большой высоты. Если эта высота уже пройдена, то необходимо только выполнять посадку. Поэтому если высота ухода на второй круг была пройдена и начались порывы ветра, то уход на второй круг крайне, крайне сложен», — сказал Саженин.

Самолёт авиакомпании S7 во время посадки в Сочи пролетел мимо взлётно-посадочной полосы. Как заявили в пресс-службе аэропорта, лайнер не смог сесть в первый раз из-за сильного ветра. В результате самолёт успешно приземлился.