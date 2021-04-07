В Москве ещё 16 госуслуг в сфере соцзащиты переводятся полностью в электронный вид
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна — для людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 30 апреля — ещё шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, в том числе назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и новая ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет.
«Кроме того, также переводится в исключительно электронный вид постановка на учёт для получения санаторно-курортной путёвки с 1 ноября 2021 года», — сказала Ракова.
По её словам, если у горожан останутся вопросы по заполнению заявления, они могут обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг или воспользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах «Мои документы».
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал механизм продажи авто через госуслуги.