В Москве ещё 16 госуслуг в сфере соцзащиты переводятся полностью в электронный вид

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В Москве ещё 16 государственных услуг в сфере соцзащиты переводятся полностью в электронный формат.
В Москве ещё 16 госуслуг в сфере соцзащиты переводятся полностью в электронный вид

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна — для людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 30 апреля — ещё шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, в том числе назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и новая ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет.

«Кроме того, также переводится в исключительно электронный вид постановка на учёт для получения санаторно-курортной путёвки с 1 ноября 2021 года», — сказала Ракова.

По её словам, если у горожан останутся вопросы по заполнению заявления, они могут обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг или воспользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах «Мои документы».

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал механизм продажи авто через госуслуги.

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