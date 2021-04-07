Москва передала в собственность горожан почти 2,5 тысячи нежилых помещений за шесть лет

Москва передала в собственность горожан около 2,5 тыс. нежилых помещений за шесть лет.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Больше всего нежилых площадей было передано жителям многоквартирных домов в Центральном округе столицы и на востоке города — 471 и 464 помещения соответственно», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, горожане смогут использовать их по своему усмотрению, например, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок.

В конце марта список нежилых помещений, передаваемых жителям, пополнился ещё 150 объектами.

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