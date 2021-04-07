Эксперт рассказала о вариантах вложения средств

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Консультант по инвестициям и финансам Наталья Павлова рассказала о способах вложения средств.
Эксперт рассказала о вариантах вложения средств
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Вклады дают возможность получить прибыль только в размере инфляции. По вкладам, где предлагаются более высокие ставки, необходимо внимательно изучать условия», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Как отметила Павлова, часто бывает, что начисление процентов происходит только в конце срока депозита, а сами сроки довольно длинные.

По словам эксперта, в последнее время финансовые организации стараются предложить своим клиентам альтернативные продукты, например, высокодоходные и высокорискованные инвестиции в фондовый рынок.

«Или предлагают сохранить деньги в облигациях, но и по ним доходность незначительно больше, чем по вкладам», — добавила Павлова.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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