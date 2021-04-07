Кремль не собирается приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в этом году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году российская сторона не планирует приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая.
Кремль не собирается приглашать иностранных лидеров на парад Победы 9 мая в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее на полигоне в подмосковном Алабине прошла репетиция парада Победы с участием пеших колонн, сухопутной и авиационной техники. Всего военнослужащие проведут 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей Красную площадь. Ночные репетиции в центре Москвы пройдут 29 апреля и 4 мая.

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