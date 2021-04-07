Адвокат оценил ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин оценил ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости.

«Да, в России за последние несколько лет рынок аренды жилой недвижимости отошёл от формулы «собственник всегда прав» в сторону «разрешено всё то, что не запрещено законом и закреплено договором», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это отражается на разных сферах — к примеру, на срок договора сдаваемое жильё признаётся официальным местом жительства квартиранта, то есть именно по этому адресу к нему будут обращаться представители государственных органов или судебные приставы.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.