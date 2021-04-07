Адвокат оценил ситуацию на рынке аренды жилой недвижимости
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«Да, в России за последние несколько лет рынок аренды жилой недвижимости отошёл от формулы «собственник всегда прав» в сторону «разрешено всё то, что не запрещено законом и закреплено договором», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, это отражается на разных сферах — к примеру, на срок договора сдаваемое жильё признаётся официальным местом жительства квартиранта, то есть именно по этому адресу к нему будут обращаться представители государственных органов или судебные приставы.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.