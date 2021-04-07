Эксперт прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России.

«Порядок сдачи жилой недвижимости в аренду в законодательстве изложен достаточно подробно и давно, просто в прошлые годы он соблюдался очень формально», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, теперь, когда в судах стало разбираться очень много тяжб между собственниками и их жильцами и часть решений выносится не в пользу собственников, правовое оформление арендных отношений стало обычной практикой — по крайней мере, в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.