Эксперты оценили ситуацию на российском авторынке

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В Ассоциации европейского бизнеса оценили ситуацию на российском авторынке.
Эксперты оценили ситуацию на российском авторынке
  • Reuters

Об этом сообщает НТВ.

По данным экспертов, в марте российский авторынок показал снижение на 5,7% по сравнению с мартом прошлого года.

Лидер — Lada — нарастил продажи на 3% (против 13% в феврале). Далее следуют Kia и Hyundai.

Также в ассоциации привели статистику по сегментам рынка. Выяснилось, что 47% реализованных машин — внедорожники.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.

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