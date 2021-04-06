Эксперты оценили ситуацию на российском авторынке

В Ассоциации европейского бизнеса оценили ситуацию на российском авторынке.

Об этом сообщает НТВ.

По данным экспертов, в марте российский авторынок показал снижение на 5,7% по сравнению с мартом прошлого года.

Лидер — Lada — нарастил продажи на 3% (против 13% в феврале). Далее следуют Kia и Hyundai.

Также в ассоциации привели статистику по сегментам рынка. Выяснилось, что 47% реализованных машин — внедорожники.

Ранее основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков в беседе с Nation News рассказал, как определить пробег машины.