Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант, заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Как отметил сенатор, специалисты, обладающие знаниями в области экологической безопасности и устойчивого развития, способны более эффективно решать задачи по выполнению национальных и международных экологических обязательств.

«Поэтому мы приглашаем участников Невского международного экологического конгресса проверить или освежить свои знания в охране окружающей среды, знания родной природы», — сказал Майоров.

В 2020 году в Экодиктанте приняли участие 2,8 млн человек — школьники, студенты и взрослые, представители бизнеса и органов власти.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.