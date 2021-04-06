Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант

Короткая ссылка
Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант, заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Как отметил сенатор, специалисты, обладающие знаниями в области экологической безопасности и устойчивого развития, способны более эффективно решать задачи по выполнению национальных и международных экологических обязательств.

«Поэтому мы приглашаем участников Невского международного экологического конгресса проверить или освежить свои знания в охране окружающей среды, знания родной природы», — сказал Майоров.

В 2020 году в Экодиктанте приняли участие 2,8 млн человек — школьники, студенты и взрослые, представители бизнеса и органов власти.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить