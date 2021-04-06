Сын главного нефролога Петербурга прокомментировал ситуацию с отцом

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Сын главного нефролога Санкт-Петербурга Геннадий Земченков прокомментировал ситуацию с отцом, который обвиняется в убийстве жены в 2010 году.
Сын главного нефролога Петербурга прокомментировал ситуацию с отцом
  • Pixabay

«Одним из подозреваемых, конечно, в первую очередь был отец, были мы подозреваемыми, но с нас быстро всё это ушло, ну, с детей. Лиза тогда была маленькая, Катя была где-то в другом месте — они на даче были, если я не ошибаюсь. Я был на работе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, прошло 11 лет, и дело то закрывали, то возобновляли.

Как отметил Земченков, он не верит в причастность отца к преступлению.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга принял решение арестовать до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году.

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