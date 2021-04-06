В Екатеринбурге провели первую тренировку парада Победы

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В Екатеринбурге состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. В ней приняли участие более 100 единиц боевой техники.
В Екатеринбурге провели первую тренировку парада Победы
  • Екатеринбург / © A.Savin/wikipedia.org

Об этом сообщает ОТР.

Возглавит колонну танк Т-34. Техника времён Великой Отечественной войны, в том числе БТР, бронеавтомобили и военные мотоциклы, пройдут отдельным строем. За ними будут представлены новинки, стоящие на вооружении воинских частей Центрального военного округа.

Всего в параде примут участие около 2,5 тыс. человек, более 100 единиц техники и свыше десяти самолётов и вертолётов.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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