В Екатеринбурге провели первую тренировку парада Победы
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Об этом сообщает ОТР.
Возглавит колонну танк Т-34. Техника времён Великой Отечественной войны, в том числе БТР, бронеавтомобили и военные мотоциклы, пройдут отдельным строем. За ними будут представлены новинки, стоящие на вооружении воинских частей Центрального военного округа.
Всего в параде примут участие около 2,5 тыс. человек, более 100 единиц техники и свыше десяти самолётов и вертолётов.
Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.