В Екатеринбурге провели первую тренировку парада Победы

В Екатеринбурге состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. В ней приняли участие более 100 единиц боевой техники.

Об этом сообщает ОТР.

Возглавит колонну танк Т-34. Техника времён Великой Отечественной войны, в том числе БТР, бронеавтомобили и военные мотоциклы, пройдут отдельным строем. За ними будут представлены новинки, стоящие на вооружении воинских частей Центрального военного округа.

Всего в параде примут участие около 2,5 тыс. человек, более 100 единиц техники и свыше десяти самолётов и вертолётов.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.