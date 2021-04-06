Эксперт дал советы по определению пробега автомобиля

Основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков рассказал, как определить пробег машины.

«Компьютерная диагностика может подтвердить заявленный пробег историей ошибок. Также должны быть история обслуживания и информация из Российского союза автостраховщиков с базой, где регистрируется пробег», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если перечисленные факторы подтверждают цифру на одометре, то её можно считать реальной.

«Сюда можно добавить состояние руля, педалей и прочих органов управления, но это уже косвенные признаки», — пояснил Будяков.

Как добавил эксперт, для оценки таких критериев нужен опыт.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.