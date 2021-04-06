Эксперт дал советы по определению пробега автомобиля

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Основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков рассказал, как определить пробег машины.
Эксперт дал советы по определению пробега автомобиля
  • РИА Новости

«Компьютерная диагностика может подтвердить заявленный пробег историей ошибок. Также должны быть история обслуживания и информация из Российского союза автостраховщиков с базой, где регистрируется пробег», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если перечисленные факторы подтверждают цифру на одометре, то её можно считать реальной.

«Сюда можно добавить состояние руля, педалей и прочих органов управления, но это уже косвенные признаки», — пояснил Будяков.

Как добавил эксперт, для оценки таких критериев нужен опыт.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.

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