Эксперт дал советы по определению пробега автомобиля
- РИА Новости
«Компьютерная диагностика может подтвердить заявленный пробег историей ошибок. Также должны быть история обслуживания и информация из Российского союза автостраховщиков с базой, где регистрируется пробег», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, если перечисленные факторы подтверждают цифру на одометре, то её можно считать реальной.
«Сюда можно добавить состояние руля, педалей и прочих органов управления, но это уже косвенные признаки», — пояснил Будяков.
Как добавил эксперт, для оценки таких критериев нужен опыт.
Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.