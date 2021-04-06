Эксперт дал советы по оформлению кредита

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов дал советы по оформлению кредита.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что допустимо брать кредит для крупных и необходимых покупок, например, на приобретение недвижимости.

«Если вы не выплатили кредит на покупку недвижимости, то брать ещё кредит на покупку автомобиля как минимум неосторожно. Чем меньше кредитов, тем лучше», — сказал эксперт.

По его словам, всякий кредит предполагает риск, поэтому не стоит пользоваться услугами микрофинансовых организаций.

Кредитную карту Колташов тоже назвал довольно рискованным инструментом.

«Когда кажется, что вы можете купить больше, чем получаете доходов, то у вас могут появится долги по кредитной карточке. В качестве средства эпизодического решения проблем она годится, но в качестве постоянного инструмента я бы не рекомендовал», — пояснил эксперт.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.