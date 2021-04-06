В Оренбурге развёрнуто три пункта временного размещения на случай паводка

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В мэрии Оренбурга рассказали о подготовке к весеннему паводку. Для пострадавших от половодья развернули три пункта временного размещения.
В Оренбурге развёрнуто три пункта временного размещения на случай паводка
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает RIA56.

Два пункта разместили непосредственно в областном центре, третий — в селе Краснохолм, рассказали в администрации города.

При самом неблагоприятном сценарии, если Урал поднимется выше 9,8 м, в городе будет открыто ещё до 15 пунктов размещения. В них предусмотрено наличие кроватей, комнат отдыха, возможность пользоваться бытовыми услугами.

Как ранее сообщал сайт «Юга.ру», в Адыгее провели проверку гидротехнических сооружений для предотвращения наводнений.

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