В Оренбурге развёрнуто три пункта временного размещения на случай паводка
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Об этом сообщает RIA56.
Два пункта разместили непосредственно в областном центре, третий — в селе Краснохолм, рассказали в администрации города.
При самом неблагоприятном сценарии, если Урал поднимется выше 9,8 м, в городе будет открыто ещё до 15 пунктов размещения. В них предусмотрено наличие кроватей, комнат отдыха, возможность пользоваться бытовыми услугами.
Как ранее сообщал сайт «Юга.ру», в Адыгее провели проверку гидротехнических сооружений для предотвращения наводнений.