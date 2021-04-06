Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества в России

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов прокомментировал новую схему мошенничества в России, направленную на тех, кто интересуется биржевыми инвестициями.
Эксперт прокомментировал новую схему мошенничества в России
  • Pixabay

«С точки зрения трейдинга, чем больше компания, чем больше у неё штат, тем более квалифицированные специалисты стоят во главе таких компаний. Маленькие компании могут нести более высокую потенциальную выгоду, но это более рискованные финансовые инструменты», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если начинать работать с подобными сервисами, то лучше сотрудничать с крупными компаниями, которые связаны или аффилированы с крупными банками. Как пояснил эксперт, потенциальный доход может быть меньше, но и уровень риска будет ниже.

Сизов также отметил, что у крупных компаний уровень безопасности достаточно высок.

«Большинство утечек происходит со сторонних сервисов, где человек размещает свои данные. Масштабных утечек из больших компаний в этом году я не помню», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как избежать телефонных мошенников.

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