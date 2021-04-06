В Подмосковье введут особый контроль за газовым оборудованием

Власти Подмосковья приняли решение установить «риск-ориентированный надзор» за проверкой газового оборудования в регионе. Об этом заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин доложил губернатору Андрею Воробьёву.

Компании, которые хотят работать в Московской области, должны будут «в режиме ЦУРа по чек-листам мобильного приложения «Проверки Подмосковья» отчитываться о заключённых договорах, проверках плюс добавлять туда фотофиксацию проведения работ», приводит телеканал «360» слова Евгения Хромушина.

Отказавшиеся организации окажутся под особым вниманием надзорных органов.

По словам Хромушина, в Подмосковье 73% многоквартирных домов газифицировано, в ИЖС — 62%. Это самый высокий показатель газификации региона по России — 96,1% при среднем показателе 70% по стране.

Он также отметил, что второй важный момент — установка в домах систем защиты от утечек газа, в том числе с автоматическим клапаном выключения газа.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», 3 млрд рублей выделено в 2021 году на газификацию населённых пунктов Крыма.