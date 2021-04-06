Воробьёв поручил держать ситуацию с угрозой паводка в Подмосковье под контролем

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время совещания поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем.
Воробьёв поручил держать ситуацию с угрозой паводка в Подмосковье под контролем
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360»

«Обращаю внимание на традиционные территории, такие как Домодедово, Луховицы, Раменское. Прошу держать руку на пульсе и крайне внимательно смотреть на те места, где идут подтопления, в том числе и дорог. Я прошу владеть ситуацией. Если нужна будет какая-то помощь, вы можете смело обращаться в наш адрес», — заявил губернатор.

Критических угроз по подтоплению в регионе пока нет, сообщил Андрею Воробьёву зампредседателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане на подготовку к паводку потрачено более 1,8 млрд рублей.

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