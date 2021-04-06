Мишустин сообщил о продлении особого порядка предоставления госуслуг
- РИА Новости
Об этом Мишустин сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году», — заявил он.
По его словам, дистанционно можно будет оформить в том числе пенсии и пособия, различные выплаты и компенсации.
Также Мишустин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России.