Мишустин сообщил о продлении особого порядка предоставления госуслуг

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении особого порядка предоставления госуслуг до конца года, наиболее востребованные из них можно будет получать дистанционно. 
Мишустин сообщил о продлении особого порядка предоставления госуслуг
  • РИА Новости

Об этом Мишустин сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году», — заявил он.

По его словам, дистанционно можно будет оформить в том числе пенсии и пособия, различные выплаты и компенсации.

Также Мишустин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России.

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