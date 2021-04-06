В Североморске и Мурманске начали подготовку к парадам Победы

В Североморске и Мурманске военные Северного флота начали готовиться к парадам на 9 Мая. Воины-североморцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы совершенствуют строевую подготовку.

Об этом сообщает Nord-News.

Как рассказали в пресс-службе Северного флота, в парадах будут задействованы более 1,5 тыс. военнослужащих из сухопутных и береговых частей, авиации, экипажей кораблей и подводных лодок Северного флота.

«Механизированную парадную колонну возглавит легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники. Всего на параде будет представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретроавтомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры», — отметили в пресс-службе флота.

В демонстрационном пролёте авиации примут участие лучшие лётчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолётах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных, противолодочных самолётах, бомбардировщиках и истребителях. Всего в воздух будет поднято 17 летательных аппаратов с четырёх аэродромов.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.