В Севастополе рассказали о запланированных ко Дню Победы мероприятиях

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В пресс-службе правительства Севастополя рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы.
В Севастополе рассказали о запланированных ко Дню Победы мероприятиях
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Предварительно в плане 145 мероприятий, и он будет дополняться», — сообщила пресс-служба правительства.

Среди наиболее значимых событий планируется празднование освобождения Балаклавы, проведение акций «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», парад Победы.

Кроме того, Черноморский флот планирует провести персональные парады для ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут посетить общегородской праздник 9 мая.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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