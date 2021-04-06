Роспотребнадзор разработал рекомендации по защите от птичьего гриппа

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для защиты сотрудников птицефабрик и ферм от высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8).

Об этом в беседе с «Известиями» сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы для обнаружения нового патогена, уточнила она.

«То, что нашим учёным удалось увидеть угрозу до её реализации, а нашей системе надзора — найти патоген и провести все мероприятия, чтобы люди не заболели, это очень важно. Риск пока ещё потенциальный. И мы должны сделать всё, чтобы этот потенциал не был реализован. Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности», — сказала Анна Попова.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане оценили ущерб от вспышки птичьего гриппа в марте 2021 года.