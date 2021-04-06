Эксперт дала рекомендации по погашению кредита

Генеральный директор финтехплатформы «Фаст ривер» Анастасия Ускова дала рекомендации по погашению кредита.

«Если у заёмщика аннуитетные платежи и срок выплаты кредита подходит к концу, то инвестирование может быть выгоднее, чем досрочное погашение. Другое дело, когда человек недавно занял деньги у банка, получил доход и хочет внести его в счёт платежа. Это позволит сэкономить на процентах», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, тут возникает другой риск, так как банки не любят досрочников — они лишают их части прибыли. Если клиент ранее злоупотреблял досрочным погашением, то вполне может оказаться в «сером» списке, то есть с получением выгодных условий по будущим займам могут возникнуть проблемы.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.