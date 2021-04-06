Эксперт рассказал, как лучше погашать кредит

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, как лучше погашать кредит.
Эксперт рассказал, как лучше погашать кредит
  • РИА Новости

«Чуть ли не основная заповедь финансовой грамотности — приумножай активы. А для этого нужно сначала решить вопросы с пассивами, к которым кредиты, собственно, и относятся. Абсолютно логично, что с повышением ключевой ставки кредитование становится дороже, но ситуации, при которой будет выгоднее просто положить деньги на вклад, чем закрыть кредит, не будет», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает эксперт, теоретически покупка облигаций может быть интересна как решение для своеобразного «инвестирования в кредит», но даже в таком случае заёмщикам нужно будет или изымать средства с брокерских счетов, или выплачивать кредит из других источников дохода.

Переславский выразил мнение, что проще всего закрыть кредит и уже после этого думать о том, как сберечь или инвестировать деньги.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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