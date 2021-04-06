В «Опоре России» дали рекомендации по погашению кредита

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал дал рекомендации по погашению кредита.
В «Опоре России» дали рекомендации по погашению кредита
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«Чем крупнее кредит, тем больше нужно думать о финансовой подушке безопасности. Следует заранее рассчитать график погашения и даты, в которые стоит вносить дополнительные средства, чтобы начислялось меньше процентов на остаток», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, оставшиеся средства можно положить на банковский депозит, но если сумма небольшая, то это не будет давать особого положительного эффекта.

«Плюс деньги могут потребоваться срочно, а вклад может не предполагать досрочного снятия. В таком случае клиент будет вынужден просто закрыть депозит и потерять проценты», — отметил Сигал.

Он добавил, что перед досрочным погашением кредита необходимо продумать все эти моменты.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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