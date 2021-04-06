Эксперт дал советы по досрочному погашению кредита

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал советы по досрочному погашению кредита.
Эксперт дал советы по досрочному погашению кредита
  • РИА Новости

«Даже если заёмщик оформил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на снижение ставок, далее ему всё равно нужно грамотно подходить к вопросу выплат. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определённый срок, чтобы быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, такая модель при грамотном подходе может оказаться выгоднее, чем просто периодически частично гасить долг.

Как отметил Бахтин, это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше ставки по действующему кредиту.

«Кроме того, всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности, то есть не направлять на досрочное погашение (как и в инвестирование) все скопленные свободные средства до копейки», — добавил он.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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