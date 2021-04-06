Эксперт дал советы по досрочному погашению кредита
- РИА Новости
«Даже если заёмщик оформил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на снижение ставок, далее ему всё равно нужно грамотно подходить к вопросу выплат. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определённый срок, чтобы быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, такая модель при грамотном подходе может оказаться выгоднее, чем просто периодически частично гасить долг.
Как отметил Бахтин, это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше ставки по действующему кредиту.
«Кроме того, всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности, то есть не направлять на досрочное погашение (как и в инвестирование) все скопленные свободные средства до копейки», — добавил он.
Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.