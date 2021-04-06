Эксперт дал советы по досрочному погашению кредита

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал советы по досрочному погашению кредита.

«Даже если заёмщик оформил кредит по приемлемой ставке, что вполне вероятно, учитывая недавний тренд на снижение ставок, далее ему всё равно нужно грамотно подходить к вопросу выплат. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определённый срок, чтобы быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, такая модель при грамотном подходе может оказаться выгоднее, чем просто периодически частично гасить долг.

Как отметил Бахтин, это имеет смысл в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше ставки по действующему кредиту.

«Кроме того, всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности, то есть не направлять на досрочное погашение (как и в инвестирование) все скопленные свободные средства до копейки», — добавил он.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.