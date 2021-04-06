Станцию Внуково МЦД-4 планируют открыть в апреле

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Железнодорожную станцию Внуково будущего МЦД-4 завершили на 98%. Её планируют открыть в апреле.
Станцию Внуково МЦД-4 планируют открыть в апреле
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», в настоящее время рабочие заканчивают её реконструкцию.

«Это уже четвёртая станция, реализованная (в рамках. — RT) МЦД-4, три были в прошлом году. МЦД-4 это станет в дальнейшем, то есть сейчас этот проект называется «Развитие Киевского направления», — пояснил Алексей Воронков, руководитель проекта по Киевскому направлению СМТ-3 «РЖД-Строй».

Также на всём Киевском железнодорожном направлении расширяют пути, а в будущем добавят поезда, улучшив тем самым транспортную доступность. Старые остановочные пункты от Москвы до Апрелевки превращают в ультрасовременные, со стеклянными навесными фасадами.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве открыли станции «Народное Ополчение» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метрополитена.

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