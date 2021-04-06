Подмосковье вошло в топ–3 регионов с благоприятной городской средой

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Московская область заняла третью строчку рейтинга регионов с благоприятной городской средой после Москвы и Санкт-Петербурга, набрав 208 баллов по среднему значению показателя. Доля подмосковных городов с благоприятной городской средой составила 85% — это 62 города из 73.
Подмосковье вошло в топ–3 регионов с благоприятной городской средой
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила, что прирост индекса к 2019 году составил 3%.

Среди больших городов лидируют Реутов, Красногорск, Одинцово и Люберцы.

Лидерами рейтинга средних городов стали Видное, Фрязино, Лобня и Дзержинский.

В рейтинге малых городов отмечены Истра, Котельники, Краснознаменск и Можайск. Первое место среди малых городов занял Талдом.

Ранее эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в беседе со «Взглядом» прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.

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