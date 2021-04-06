Подмосковье вошло в топ–3 регионов с благоприятной городской средой
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила, что прирост индекса к 2019 году составил 3%.
Среди больших городов лидируют Реутов, Красногорск, Одинцово и Люберцы.
Лидерами рейтинга средних городов стали Видное, Фрязино, Лобня и Дзержинский.
В рейтинге малых городов отмечены Истра, Котельники, Краснознаменск и Можайск. Первое место среди малых городов занял Талдом.
Ранее эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в беседе со «Взглядом» прокомментировал рейтинг российских регионов с самым высоким качеством жизни.