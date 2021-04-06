Подмосковье вошло в топ–3 регионов с благоприятной городской средой

Московская область заняла третью строчку рейтинга регионов с благоприятной городской средой после Москвы и Санкт-Петербурга, набрав 208 баллов по среднему значению показателя. Доля подмосковных городов с благоприятной городской средой составила 85% — это 62 города из 73.

РИА Новости