Кабмин направит 6,9 млрд рублей на строительство больницы на Камчатке
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«На первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы будет направлено 6,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По данным кабмина, открытие нового здания площадью более 33,6 тыс. кв. м планируется в 2023 году.
Ранее URA.RU со ссылкой на главу Пермского края Дмитрия Махонина сообщило, что в 2021 году в больницы Прикамья поставят 877 единиц медицинского оборудования.