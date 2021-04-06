Кабмин направит 6,9 млрд рублей на строительство больницы на Камчатке

Правительство России направит 6,9 млрд рублей на строительство нового здания для Камчатской краевой больницы. Соответствующее распоряжение о распределении данных средств в 2021—2023 годах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«На первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы будет направлено 6,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным кабмина, открытие нового здания площадью более 33,6 тыс. кв. м планируется в 2023 году.

Ранее URA.RU со ссылкой на главу Пермского края Дмитрия Махонина сообщило, что в 2021 году в больницы Прикамья поставят 877 единиц медицинского оборудования.