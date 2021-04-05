В Коми смягчили ограничения по коронавирусу

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В Коми смягчили ограничения, введённые в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие изменения внёс в указ о введении режима повышенной готовности глава региона Владимир Уйба.
В Коми смягчили ограничения по коронавирусу
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«Снято ограничение работы театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50% от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место», — приводит ТАСС сообщение.

При этом сообщается, что «продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 м) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов».

Также изменились требования по организации работы вахтовым методом.

Отмечается, что, если у работника есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, наличии антител IgG, что свидетельствует о сформировавшемся иммунитете, при отсутствии у него антител IgM, что свидетельствует об активной фазе инфекции, работодатель вправе допустить работника к работе по результатам медзаключения без ограничений, без временной изоляции, которая требовалась до этого момента.

Согласно данным на 5 апреля, за сутки в России выявлено 8646 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 589 540 случаев COVID-19.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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