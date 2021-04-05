В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через «Госуслуги»

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В России стартовал эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал «Госуслуги», он продлится до 1 июля 2022 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через «Госуслуги»
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Документ предполагает, что пользователи соцсетей, онлайн-магазинов и других площадок, зарегистрированные на «Госуслугах», смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других ресурсах.

В Минцифры пояснили, что ведомство работает над тем, чтобы у граждан появилась возможность заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг, что сделает дистанционное общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным.

В министерстве отметили, что «пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться)».

«Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках — считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например прямо из соцсети или банковского мобильного приложения», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что максимальная цена договоров, заключённых в рамках эксперимента, не должна превышать 10 млн рублей.

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