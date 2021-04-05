Эксперт прокомментировал сообщения о новой схеме работы мошенников

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал сообщения о новой схеме работы мошенников, когда онлайн-преступники, представляясь оператором электронных кошельков, требуют перевести средства на биткоин-кошелёк под угрозой публикации неких компрометирующих видео.

«Часто в качестве основного канала рассылки используется электронная почта. В большинстве случаев мошенники даже не задумываются, по каким адресам рассылать. Где-то купили базу и по всем адресам одинаковое письмо разослали: мол, мы такие-то, имеем доступ к вашим таким-то данным — записям с камер или ещё к какой-то информации, которая якобы может скомпрометировать пользователя», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, злоумышленники нередко используют психологические уловки, и люди попадаются на эту удочку, хотя никакой персонификации там нет.

Как добавил Ульянов, лучше всего не открывать письмо, поскольку в нём может быть ссылка, которая приведёт к реальной установке шпионской программы на компьютер жертвы.

«Если вдруг случайно открыли письмо, то удалите и забудьте про него. Ну и, конечно же, никогда не стоит вступать с мошенниками в переписку», — заключил он.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.