В Движении автомобилистов России прокомментировали идею нового способа ограничения скорости

Председатель общероссийской общественной организации «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал тестирование нового способа ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальных контрольных комплексов с камерами.

«Для того чтобы это начало работать, нужно внести изменения в правила дорожного движения. Когда они будут внесены, тогда, может быть, что-то более или менее прояснится», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к технологии возникает масса вопросов.

«Сейчас в правилах есть, что водитель обязан учитывать и погодные условия, и другие обстоятельства при выборе скорости. Если он эти требования не выполнил и попал в ДТП, то вина будет на нём, он будет отвечать», — сказал Похмелкин.

Он также отметил, что не видит большой необходимости в введении таких знаков.

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