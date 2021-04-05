В Движении автомобилистов России прокомментировали идею нового способа ограничения скорости

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Председатель общероссийской общественной организации «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал тестирование нового способа ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальных контрольных комплексов с камерами.
В Движении автомобилистов России прокомментировали идею нового способа ограничения скорости
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Для того чтобы это начало работать, нужно внести изменения в правила дорожного движения. Когда они будут внесены, тогда, может быть, что-то более или менее прояснится», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, к технологии возникает масса вопросов.

«Сейчас в правилах есть, что водитель обязан учитывать и погодные условия, и другие обстоятельства при выборе скорости. Если он эти требования не выполнил и попал в ДТП, то вина будет на нём, он будет отвечать», — сказал Похмелкин.

Он также отметил, что не видит большой необходимости в введении таких знаков.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.

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