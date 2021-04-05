Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.

«К лету рабочая сила подъедет, а также те, кто бизнесом занимался — они поснимают квартиры. И студенты, кто к осени начнут снимать, столкнутся с дефицитом возможным», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, с оттоком мигрантов в пандемию рынок арендного жилья просел на 10 — 15%, но с открытием границ сектор может восстановиться.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.