Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на аренду жилья в России
  • РИА Новости

«К лету рабочая сила подъедет, а также те, кто бизнесом занимался — они поснимают квартиры. И студенты, кто к осени начнут снимать, столкнутся с дефицитом возможным», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, с оттоком мигрантов в пандемию рынок арендного жилья просел на 10 — 15%, но с открытием границ сектор может восстановиться.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.

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