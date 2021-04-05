Автоэксперт прокомментировал идею нового способа ограничения скорости

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Автоэксперт Дмитрий Славнов прокомментировал тестирование нового способа ограничения скорости с использованием динамических дорожных знаков, а также с помощью специальных контрольных комплексов с камерами.
Автоэксперт прокомментировал идею нового способа ограничения скорости
  • РИА Новости

«Это не значит, что аварий будет меньше. Ворон всегда хватает, которые смотрят в телефон и сталкиваются», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, столкновения происходят далеко не на скорости, а когда кто-то засмотрелся в телефон и пропустил поворот.

Как считает Славнов, проблема заключается в нехватке инспекторов, а не камер.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между каско и ОСАГО.

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