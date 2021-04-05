Бастрыкин взял на контроль дело об ограблении ветерана под Красноярском

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об ограблении ветерана в посёлке Зыково Берёзовского района Красноярского края.

По версии следствия, неизвестный мужчина воспользовался доверчивостью ветерана и проник к нему в дом, где избил пожилого человека и забрал 20 тыс. рублей. В настоящий момент устанавливаются личность и местонахождение злоумышленника, совершившего преступление.

«Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы Севастополя — ветерана Великой Отечественной войны.

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