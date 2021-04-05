Эксперт оценил влияние пандемии на строительство жилья

Руководитель аналитического отдела АН «Новосёл» Сергей Меньшенин оценил влияние пандемии на строительство жилья.

По его словам, коронавирус заставил застройщиков изменить свои подходы к проектам. Теперь они придумывают новые планировки и по-другому обустраивают общественные пространства.

«Сейчас активно развивается пространство придомовой территории. Кроме того, большое внимание уделяется местам общего пользования в доме, в некоторых комплексах появляются места для встреч», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, ряд застройщиков обращают внимание на организацию пространства в самой квартире, чтобы у жильцов была возможность организовать офис.

Ещё одним трендом названы коливинги — индивидуальное жильё с общими зонами для общения.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.