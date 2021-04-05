В Краснодаре объявили финалистов конкурса «Мастера гостеприимства»

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В Краснодаре объявили финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Краснодаре объявили финалистов конкурса «Мастера гостеприимства»
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Об этом сообщает ФАН.

На полуфинал приехали 140 представителей 35 регионов, которые показали лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Кубань стала первым регионом, который принял этап конкурса. Он состоится ещё в пяти городах, следующий пройдёт в Мурманске.

Всего в финал попадут 200 проектов.

Ранее Nation News сообщал, что конкурс направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций и повышение стандарта сервиса в индустрии гостеприимства.

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