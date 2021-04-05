В Краснодаре объявили финалистов конкурса «Мастера гостеприимства»

В Краснодаре объявили финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает ФАН.

На полуфинал приехали 140 представителей 35 регионов, которые показали лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Кубань стала первым регионом, который принял этап конкурса. Он состоится ещё в пяти городах, следующий пройдёт в Мурманске.

Всего в финал попадут 200 проектов.

Ранее Nation News сообщал, что конкурс направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций и повышение стандарта сервиса в индустрии гостеприимства.