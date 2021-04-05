В Петербурге световое граффити картины Петрова-Водкина украсит фасад дома
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Об этом сообщает портал «Невские новости».
Световую проекцию «Фантазии» петербуржцы и гости города смогут наблюдать ежедневно в вечернее время.
«Включать и отключать её, как и всю систему уличного освещения и художественную подсветку города, будет предприятие «Ленсвет», — уточнили в Смольном.
По мнению губернатора города Александра Беглова, проекции на стенах домов в историческом центре интересны как местным жителям, так и туристам.
При этом в пресс-службе Русского музея напомнили, что полотно «Фантазия» было создано Петровым-Водкиным в 1925 году.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в оранжереях Московского и Приморского парков Победы Санкт-Петербурга готовят растения и цветы для украшения города.