В Петербурге световое граффити картины Петрова-Водкина украсит фасад дома

Световое граффити знаменитой картины Кузьмы Петрова-Водкина «Фантазия» украсит фасад дома 85А на 8-й линии Васильевского острова в Петербурге.

Об этом сообщает портал «Невские новости».

Световую проекцию «Фантазии» петербуржцы и гости города смогут наблюдать ежедневно в вечернее время.

«Включать и отключать её, как и всю систему уличного освещения и художественную подсветку города, будет предприятие «Ленсвет», — уточнили в Смольном.

По мнению губернатора города Александра Беглова, проекции на стенах домов в историческом центре интересны как местным жителям, так и туристам.

При этом в пресс-службе Русского музея напомнили, что полотно «Фантазия» было создано Петровым-Водкиным в 1925 году.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в оранжереях Московского и Приморского парков Победы Санкт-Петербурга готовят растения и цветы для украшения города.