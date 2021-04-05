В Щёлкове рассказали о модернизации очистных сооружений

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Модернизация Щёлковских межрайонных очистных сооружений завершится в 2023 году, хотя изначально планировали в 2024-м. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Экология».
В Щёлкове рассказали о модернизации очистных сооружений
  • © Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Как передаёт телеканал «360», вместо устаревших коммунальных сетей сделают современные и ещё более безопасные. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время общения с жителями Щёлкова. Он проверил, как идёт реконструкция.

Благодаря реконструкции улучшится экологическая обстановка четырёх городских округов и бассейна Волги. Появятся новые мощности для подключения большего количества домов к чистой воде.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.

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