В Щёлкове рассказали о модернизации очистных сооружений
- © Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Как передаёт телеканал «360», вместо устаревших коммунальных сетей сделают современные и ещё более безопасные. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время общения с жителями Щёлкова. Он проверил, как идёт реконструкция.
Благодаря реконструкции улучшится экологическая обстановка четырёх городских округов и бассейна Волги. Появятся новые мощности для подключения большего количества домов к чистой воде.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.