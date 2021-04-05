В Подмосковье планируют открыть 600 летних кафе

В Московской области планируют открыть 600 летних кафе в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Он отметил, что все заведения должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В 2020 году в области работало около 580 летних кафе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о прошедших ярмарках к 8 Марта.