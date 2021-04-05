Эксперт оценил ситуацию с ценами на недвижимость в Екатеринбурге

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Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков оценил ситуацию с ценами на вторичное жильё в Екатеринбурге.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на недвижимость в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По данным УПН, в настоящее время цена за квадратный метр составляет 82 тыс. рублей, что выше, чем в пиковый период в феврале 2015 года. С января «вторичка» подорожала на 3,7%, с весны 2020-го — на 13,3%.

Как отметил Хорьков, изначально госпрограмма льготной ипотеки была направлена на поддержку первичного рынка, но когда квартиры в новостройках подорожали, покупатели стали искать более бюджетные варианты на вторичном рынке.

«Рост спроса привёл сначала к сокращению предложения, а затем — к росту цен», — добавил эксперт.

По его прогнозу, уровень предложения на рынке будет постепенно восстанавливаться.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News оценила ситуацию на рынке арендного жилья в России.

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