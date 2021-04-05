Политолог рассказал о возможной тематике послания Путина Федеральному собранию

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Полина Полетаева
Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с RT рассказал, какие, по его мнению, темы могут быть затронуты в послании президента Федеральному собранию.
Политолог рассказал о возможной тематике послания Путина Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Это ежегодный формат, когда подводятся итоги года по большому счёту и ставятся задачи на предстоящий год. Напомню, что предстоящий год — выборный. В сентябре состоятся выборы нового созыва Государственной думы. Соответственно, я думаю, это будет одна из основных тем послания. Про все остальные актуальные задачи мы тоже услышим», — отметил политолог.

Мартынов также напомнил, что Россия «выходит из пандемического режима, и выходит достаточно успешно».

«Соответственно, выходя из этого режима, с учётом всей сложившийся ситуации нужно максимально быстро восстановить все жизненно важные механизмы в экономике, социальной сфере и так далее. И конечно, беспрецедентно мощное внешнее давление, которое оказывается на нашу страну, тоже будет так или иначе отражено в послании президента», — считает он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Федеральному собранию состоится 21 апреля.

Послание будет оглашено в очном режиме.

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