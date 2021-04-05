Политолог рассказал о возможной тематике послания Путина Федеральному собранию
- РИА Новости
«Это ежегодный формат, когда подводятся итоги года по большому счёту и ставятся задачи на предстоящий год. Напомню, что предстоящий год — выборный. В сентябре состоятся выборы нового созыва Государственной думы. Соответственно, я думаю, это будет одна из основных тем послания. Про все остальные актуальные задачи мы тоже услышим», — отметил политолог.
Мартынов также напомнил, что Россия «выходит из пандемического режима, и выходит достаточно успешно».
«Соответственно, выходя из этого режима, с учётом всей сложившийся ситуации нужно максимально быстро восстановить все жизненно важные механизмы в экономике, социальной сфере и так далее. И конечно, беспрецедентно мощное внешнее давление, которое оказывается на нашу страну, тоже будет так или иначе отражено в послании президента», — считает он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Федеральному собранию состоится 21 апреля.
Послание будет оглашено в очном режиме.