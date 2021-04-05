Власти Крыма сообщили об изменении графика подачи воды с 10 апреля

Вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова на брифинге по водообеспечению сообщила, что график водоснабжения в Симферополе изменят с 10 апреля — вода будет подаваться по три часа утром и вечером.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Главой республики Сергеем Аксёновым принято решение, что с 10 апреля график (подачи воды. — RT) будет изменён. В выходные и праздничные дни подача воды будет осуществляться с 08:00 до 11:00, в вечернее время — с 18:00 до 21:00», — сказала Маслова.

Она отметила, что полностью отменить графики подачи воды невозможно.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московский НПЗ по итогам 2020 года в четыре раза сократил потребление воды и объём сточных вод.